В Украине обещают капитально отремонтировать 45 мостов

По словам министра инфраструктуры, ремонт мостов обойдется в 2,3 млрд грн.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») в 2018 году планирует капитально отремонтировать 45 мостов за 2,3 млрд грн в рамках программы восстановления мостовой инфраструктуры Украины.

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Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала "112 Украина".

«В течение прошлых двух лет мы отремонтировали капитальным ремонтом более 60 мостов, 200 – отремонтировали средним и текущим ремонтом. В этом году предусмотрен капремонт минимум 45 мостов в рамках программы восстановления мостовой инфраструктуры Украины. На это будет выделено 2,3 млрд грн», - сказал он.

Также Омелян сообщил, что в целом программа восстановления мостов Украины до 2022 года предусматривает инвестиции в размере 1 млрд долл., или 25 млрд грн, которые будут израсходованы исключительно на мосты.

«Этого недостаточно, но это хорошее начало. Ведь инфраструктура Украины изношена на 90%, и мы ремонтируем те объекты, которые не ремонтировались десятилетиями», - сказал он.

При этом министр отметил, что на балансе «Укравтодора» после реформы с 1 января этого года находится около 6 тысяч мостов. «Из них тысяча в аварийном состоянии и 2,5 тысячи требуют ремонта. Это вызов перед страной, ведь большинство этих мостов являются стратегическими, соединяя магистральные направления в стране», - отметил Омелян, добавив, что на балансе областей и городов находится около 10 тысяч мостов.

Как сообщал УНИАН, ранее Омелян заявлял, что в этом году в Украине может быть отремонтировано около 4-5 тыс. км дорог государственного значения.

По итогам 2017 года «Укравтодор» отремонтировал около 2,1 тыс. км дорог, что является рекордным показателем за последние 5 лет.