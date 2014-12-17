Оккупанты хотят сделать въезд в Крым платным

Правительство РФ, которая оккупировала Крым, хочет сделать платным пересечение границы с Крымом, введя специальный сбор. Это якобы компенсирует убытки Крымской железной дороги (КЖД) в связи с отказом "Укрзализныцы" платить за следование поездов по территории полуострова, введя специальный сбор при пересечении границы.

Об этом пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Размер сбора для пассажиров и грузоотправителей пока не определен, но по информации издания, речь может идти о примерно 800 рублях с человека.

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Проблемы у КЖД возникли в связи с отказом "Укрзализныцы" отчислять предприятию деньги за курсирование украинских поездов по территории полуострова. В результате на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего Крым, было предложено, чтобы недополучаемые КЖД суммы доплачивали пассажиры и грузоотправители

По их данным, "решение зафиксировано в протоколе, срок выполнения поручения - 1 декабря".

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Глава КЖД Андрей Каракулькин подтвердил издание, что "такое протокольное решение есть", но отметил, что распоряжений по этому поводу к ним не поступало. В Минкрыме "Коммерсанту" посоветовали обратиться за разъяснениями в Минтранс, но там на запрос газеты не ответили.