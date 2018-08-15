Ряд российских судовладельцев прекращает перевозки в Украину из-за санкций – СМИ

В то же время, некоторые российские суда, владельцы которых не находятся под санкциями, по-прежнему следуют в украинские порты.

Несколько российских судовладельцев приостановили грузовые перевозки в Украину после задержания в Херсоне танкера «Механик Погодин», компания-владелец которого находится в украинском санкционном списке.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в отрасли.

Отмечается, что согласно данным системы слежения за судами, некоторые российские суда, владельцы которых не находятся под санкциями, по-прежнему следуют в украинские порты.

В то же время отраслевые источники утверждают, что ряд российских судовладельцев, даже если они не находятся под санкциями, теперь приостанавливают перевозки в Украину из-за боязни потерять свой груз.

Отмечается, что в период летней речной навигации суда под флагом РФ обычно перевозят нефтепродукты из Туркменистана, следуя через Азовское море в украинские порты Одесса, Херсон и Николаев.

Российские суда также перевозят экспортируемое из Украины подсолнечное масло, и эти операции, согласно источникам, также были приостановлены,

“Никто не хочет, чтобы их судно застряло (в водах Украины) с оплаченным грузом”, - сказал источник в российской судоходной компании.

Напоминается, что в мае 2018 года украинская сторона включила более 700 компаний, в основном российских, в свой санкционный список.

Перечисленным в нем организациям, включая банки, транспорт, средства массовой информации и компании ВПК, запрещено заниматься торговлей в Украине, а их активы в Украине блокируются.

Многим российским компаниям из-за санкций уже пришлось завершить деятельность, связанную с Украиной.

Напомним, 10 августа в порту Херсона сотрудники СБУ обнаружили российское судно «Механик Погодин», которое имеет отношение к подсанкционной компании. Танкер был задержан.

В России заявили, что Украина чуть ли не насильно удерживает экипаж судна, хотя украинские правоохранители заявили, что не имеют к российским морякам никаких претензий.