СМИ узнали о новой проблеме Крымского моста

Работы по транспортной безопасности Крымского моста до сих пор не завершены.

Завершение работ по транспортной безопасности Крымского моста вновь откладывается. Срок их сдачи могут продлить до декабря.

Об этом пишут "Дни.ру".

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Вопрос транспортной безопасности уже не первый раз тормозит проект моста стоимостью 228 миллиардов рублей. Оккупантам уже пришлось переносить сроки сдачи работ с 30 апреля на 30 сентября. Однако теперь стало ясно, что и к октябрю контракт не будет выполнен. Предположительно, дату открытия автоподходов к мосту сместят к началу декабря.

Тем не менее, грузовое движение по мосту, скорее всего, все же запустят 1 октября. Хотя стационарные инспекционно-досмотровые комплексы не будут построены, досматривать грузы будут с помощью мобильных комплексов.

Как сообщал УНИАН, в Украине насчитали 9 тысяч аварийных мостов. По мнению бывшего заместителя министра инфраструктуры, срочный ремонт требуется мосту Метро и мосту Патона в Киеве.