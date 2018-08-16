СМИ узнали о новой проблеме Крымского моста
Завершение работ по транспортной безопасности Крымского моста вновь откладывается. Срок их сдачи могут продлить до декабря.
Об этом пишут "Дни.ру".
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Вопрос транспортной безопасности уже не первый раз тормозит проект моста стоимостью 228 миллиардов рублей. Оккупантам уже пришлось переносить сроки сдачи работ с 30 апреля на 30 сентября. Однако теперь стало ясно, что и к октябрю контракт не будет выполнен. Предположительно, дату открытия автоподходов к мосту сместят к началу декабря.
Тем не менее, грузовое движение по мосту, скорее всего, все же запустят 1 октября. Хотя стационарные инспекционно-досмотровые комплексы не будут построены, досматривать грузы будут с помощью мобильных комплексов.
Как сообщал УНИАН, в Украине насчитали 9 тысяч аварийных мостов. По мнению бывшего заместителя министра инфраструктуры, срочный ремонт требуется мосту Метро и мосту Патона в Киеве.