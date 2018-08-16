Аэропорт «Жуляны» отменил несколько ночных рейсов из-за сильного ливня

В то же время международный аэропорт «Борисполь» отправляет и встречает рейсы согласно расписанию.

Международный аэропорт «Киев» им. И. Сикорского отменил два ночных рейса из-за плохих погодных условий, об этом УНИАН сообщили в справочной службе аэропорта.

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В частности, из-за непогоды был отменен рейс из Барселоны (Испания) в Киев авиакомпании Yanair, который ожидался в 2.15, а также рейс авиакомпании Bravo Airways из Киева в Даламан (Турция), вылет которого был запланирован на 3.30. Информации о том, когда рейсы будут выполнены, на данный момент нет.

Также изначально был отменен рейс авиакомпании Pegasus в Измир (Турция) в 2.55, который все-таки вылетел в 3.59.

Кроме прочего, как проинформировали в справочной службе аэропорта, по неизвестным причинам авиакомпания Ernest Airlines отменила рейс в Неаполь (Италия) запланированный на 12.15.

Также известно, что борт украинского перевозчика SkyUp в Шарм-эш-Шейх (Египет) вылетит в 14.25 (вместо запланированного – 13.25).

В то же время, в пресс-службе международного аэропорта «Борисполь» сообщили, что погодные условия не отразились на работе аэропорта, который отправляет и встречает рейсы согласно расписанию.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Аэропорт «Киев» им. И. Сикорского является одним из старейших аэропортов Украины и работает с 1924 года. В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство сразу нескольких новых терминалов, включая центральный терминал «А» и вип-терминал для бизнес-авиации.