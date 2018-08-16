Скоростные поезда УЗ перевезли рекордное количество пассажиров

Заполняемость поездов «Интерсити +» и «Интерсити» в июле достигла 100%.

В июле этого года поездами «Интерсити +» и «Интерсити» воспользовалось рекордное количество пассажиров - 540 тыс., а заполняемость достигла рекордных 100%, сообщает пресс-служба «Укрзализныци» со ссылкой на слова и.о. главы компании Евгения Кравцова.

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«Скоростные поезда традиционно пользуются высоким спросом пассажиров, и их средняя заполняемость обычно составляла более 90%, что является высоким показателем для такого подвижного состава. Сегодня мы констатируем 100%. Востребованность этих поездов, бесспорно, будет учитываться при утверждении стратегии развития пассажирских перевозок в будущем», - цитирует Кравцова пресс-служба.

Отмечается, что в течение июля было выполнено 847 рейсов. Всего за 7 месяцев 2018 года скоростными «Интерсити +» и «Интерсити» перевезено почти 3,3 млн пассажиров.

Количество перевезенных пассажиров в июле 2018-го увеличилось на 27 тыс. человек по сравнению с июлем 2017-го (513 тыс. пассажиров), а заполняемость поездов возросла на 4% (июль 2017 - 96%).

В компании напомнили, что парк подвижного состава скоростных поездов состоит из 10 электропоездов HRCS-2 производства компании Hyundai Rotem, 2 электропоездов ЭКС-1 «Тарпан», 2 поездов на локомотивной тяге производства «Крюковский вагоностроительный завод» и 2 двухэтажных поездов чешской компании Skoda.

Скоростные поезда «Интерсити +» и «Интерсити» осуществляют рейсы из столицы Украины в Харьков, Львов, Запорожье, Днепр, Покровск, Константиновку, Одессу, Тернополь и другие областные центры, а также в польский Перемышль.

Справка УНИАН. За период курсирования скоростных поездов с мая 2012 года и до конца июня 2018 года ими перевезено более 19,6 миллиона пассажиров.

«Укрзализныця» - публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.