"В Москву будут только медведи ходить": Омелян заявил, что подписал исторический документ

"Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", – написал министр.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал новые ограничения в сообщении с Россией.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут только медведи ходить, как в старые добрые времена", – написал министр.

Как сообщал УНИАН, ранее министр сообщил, что Мининфраструктуры рассматривало вопрос о закрытии железнодорожного сообщения с Москвой, но окончательное решение должен принимать Совет национальной безопасности и обороны Украины и правительство.

Напомним, летом 2017 года российское издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на свои источники в правительстве Украины сообщило, что с 1 июля Украина якобы готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией. ПАО "Укрзализныця" опровергло эту информацию. Сообщение о прекращении пассажирских перевозок по РФ с 1 июля железнодорожники назвали "несоответствующим действительности".

Справка УНИАН. Авиасообщение между Украиной и Россией было прекращено с 25 октября 2015 года. Условием возобновления авиасообщения между Украиной и РФ Мининфраструктуры назвало прекращения российскими компаниями полетов в Крым и уплаты всех штрафных санкций за незаконные полеты.