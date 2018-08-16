Сегодня в Киеве перекроют Крещатик из-за репетиции парада ко Дню Независимости

Центральную улицу столицы перекроют в связи с проведением тренировок парадных расчетов.

Сегодня, 16 августа, с 22:00 до 24:00 будет закрыто движение транспорта по улице Крещатик в Киеве.

Как сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации, центральную улицу столицы перекроют в связи с проведением тренировок парадных расчетов.

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"Движение автобусов маршрута № 114 организовано от ул. Милославской до стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, от железнодорожного вокзала «Центральный» - ул. Симона Петлюры - б-р Т. Шевченко (разворот на пересечении с ул. Пушкинской) - б-р Т. Шевченко - ул. Владимирская - Владимирский проезд - ул. Большая Житомирская - ул. Владимирская - б-р Т. Шевченко - ул. Симона Петлюры - железнодорожный вокзал «Центральный».

Движение автобусов маршрута № 24 организовано от железнодорожного вокзала «Центральный» до станции метро «Площадь Льва Толстого»; от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской площади ", - сообщили в КГГА.

Отметим, что в ночь на четверг, 16 августа, на Киев обрушилась гроза, которая сопровождалась сильным ветром и градом. Сильно пострадала главная улица столицы - Крещатик: на пешеходную зону намыло грязи. С утра работники коммунальных служб вручную собирали ветки и чистили забившиеся ливнестоки.