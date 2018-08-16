Пожар, затопление, обвал: в метро хотят установить автоматические датчики обнаружения ЧС

Автоматическая установка будет выявлять возможные угрозы, осуществлять наблюдение и обработку информации о текущем состоянии зданий и сооружений, а также оперативно предоставлять прогнозируемую информацию.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает обязательно оборудовать сооружения метро автоматическими установками обнаружения чрезвычайных ситуаций.

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Об этом сообщил заместитель министра Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

«Установка таких устройств в метро значительно повысит безопасность пассажиров в случае пожара, замыкания, затопления, обвалов и т.п. Кроме того, это максимально исключит влияние человеческого фактора для выявления угроз», - написал Парцхаладзе.

По его словам, такая система контроля позволит оперативно выявлять поломки и предотвращать возможные аварии. Датчики установки будут выявлять возможные угрозы, осуществлять наблюдение и обработку информации о текущем состоянии зданий и сооружений, а также оперативно предоставлять прогнозируемую информацию.

Соответствующие изменения предусмотрены обновленной Государственной строительной нормой (ГСН).

Также в новой ГСН расширены требования к пожарной безопасности в метрополитенах, в частности, обновлены и улучшены системы пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, системы противодымной защиты и т.п.

Парцхаладзе уточнил, что обновленная ГСН распространяется на проектирование и строительство новых, реконструкцию, капремонт и техническое переоснащение существующих линий, сооружений и устройств метрополитена.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.