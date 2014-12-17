«Укрзализныця» за 11 месяцев бесплатно перевезла 145,5 тыс. детей льготных категорий

Железные дороги Украины в январе-ноябре 2014 года перевезли 145,5 тыс. детей-сирот, детей-инвалидов, детей погибших шахтеров и железнодорожников, а также детей военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, на общую сумму 6,8 млн грн.

В пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця») сообщили, что благотворительная акция действует с 2000 года и распространяется на общие и плацкартные вагоны ночных поездов, вагоны 2-3 классов региональных поездов, регионального «Экспресса» и «Интерсити» во внутреннем сообщении и на пригородные поезда.

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Согласно решению совета «Укрзализныци», услугой могут воспользоваться дети до 16 лет в пределах Украины, имеющие статус детей-сирот, детей-инвалидов всех категорий, детей погибших шахтеров и железнодорожников, а также детей военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей.

«В следующем году также планируется вынести на рассмотрение совета «Укрзализныци» предложение по продлению бесплатных перевозок детей льготных категорий до 16 лет», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-июне 2014 года перевезли 73,6 тыс. детей льготных категорий.

«Укрзализныця» в 2013 году бесплатно перевезла во всех видах сообщения 211,8 тыс. детей льготных категорий.

Решением совета "Укрзализныци" благотворительная акция по предоставлению бесплатного проезда детям льготных категорий продлена на 2014 год.

Железные дороги Украины в соответствии с законодательством перевозят 25 льготных категорий граждан.