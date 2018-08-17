В "Укравтодоре" насчитали 4,5 тысячи мостов, которые требуют немедленного ремонта
В Украине насчитывается около 17 тысяч мостов разного возраста и размера, из них 4,5 тысячи требуют немедленного ремонта.
Об этом сообщил советник главы "Укравтодора" и бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава, пишет Громадське.
"Что касается мостов, то на дорогах общего пользования у нас есть 17 тысяч мостов, из которых 2/3 требуют капитального ремонта. А 4,5 тысячи требующие очень срочного ремонта", - сказал Кава.
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По его словам, среди дорог общего пользования в Украине 95% дорог эксплуатируются сверхурочно.
"Это те дороги, которые требуют капитального ремонта, но эксплуатируются из-за того, что не было достаточного финансирования, они уже с просроченными сроками ремонта", - добавил чиновник.
Напомним, ранее экс-первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер заявил, что в Украине в аварийном состоянии находятся около 9 тыс. мостов, в любой момент может что-то обвалиться.