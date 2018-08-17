"Если мы воюем – нечего туда ездить": Омелян объяснил, почему нужно отменять поезда в РФ

Министр инфраструктуры подчеркнул: "Российско-украинской дружбы нет и никогда не было. Была или перманентная оккупация, или просто массовые убийства".

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян объяснил, зачем чиновники предлагают отмену железнодорожного сообщения с РФ, в частности – пассажирских поездов.

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В эфире «5 канала» он отметил, что в условиях войны о любом нормальном сотрудничестве с Российской Федерацией речи быть не может. «Нравится это кому или не нравится, но действия Украины должны быть жесткими и адекватными. Один из тех элементов, которые мы предлагаем правительству для утверждения, – отмена пассажирского железнодорожного сообщения. Я считаю, что таким путем мы обезопасим украинцев, которые все еще на собственный риск ездят в Российскую Федерацию от возможности быть похищенными или попасть в лапы ФСБ или других правоохранительных органов Российской Федерации. Мы видим, что эти случаи участились», – констатировал министр.

"Во-вторых, и это ключевое: если мы воюем – нечего туда ездить", – подчеркнул он.

Кроме того, Омелян отметил: "Российско-украинской дружбы нет и никогда не было. Была или перманентная оккупация, или просто массовые убийства".

Накануне, 16 августа, Владимир Омелян подписал "исторический документ", подробности которого не разглашают. Впрочем, уже известно, что он касается сообщения с соседней Россией.

Омелян также анонсировал весомые меры в ответ на блокаду Азовского побережья страной-агрессором, из-за чего украинские порты уже существенно теряют грузопоток.

«Россия использует все методы для того, чтобы дестабилизировать, в первую очередь, регион Азовского моря. Наши ключевые два порты в этом месте – Маруиполь и Бердянск. Мы уже фиксируем потери грузопотока. В случаем Мариуполя за первое полугодие 10%, в случае Бердянска – 16%. Есть существенные ограничения по грузопотоках по поставке чугуна до США и ЕС, зерна в этих направлениях. Все имеют серьезные убытки", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, Омелян анонсировал новые ограничения в сообщении с Россией, которые будут касаться не только ж/д сообщения.

Ранее министр сообщил, что Мининфраструктуры рассматривало вопрос о закрытии железнодорожного сообщения с Москвой, но окончательное решение должен принимать Совет национальной безопасности и обороны Украины и правительство.

Напомним, летом 2017 года российское издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники в правительстве Украины сообщило, что с 1 июля Украина якобы готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией. ПАО «Укрзализныця» опровергло эту информацию. Сообщение о прекращении пассажирских перевозок по РФ с 1 июля железнодорожники назвали «не соответствующим действительности».

Справка УНИАН. Авиасообщение между Украиной и Россией было прекращено с 25 октября 2015 года. Условием возобновления авиасообщения между Украиной и РФ Мининфраструктуры назвало прекращения российскими компаниями полетов в Крым и уплаты всех штрафных санкций за незаконные полеты.