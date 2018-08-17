В Украине заработает автоматическое взвешивание фур: названы сроки

По словам Омеляна, системы автоматического взвешивания заработают на ключевых заездах в Киев уже весной следующего год.

Начиная с весны 2019 года начнется установка систем автоматического взвешивания тяжеловесного транспорта на ключевых трассах, которые ведут в Киев, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала «5 канал».

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«Автоматическая система решит вопросы, когда невозможно будет договориться, сказать, что «я не увидел, и у меня нет ресурсов», будет искусственный разум, который будет останавливать всех. Со следующего года начинаем вокруг Киева. С весны десять систем автоматического взвешивания будут размещены по всем ключевым трассам, которые входят в Киев», - сказал министр.

По его словам, все датчики фиксирования перевеса будут вмонтированы в дорожное полотно.

«Вас никто не останавливает, если вы едете нормально, но если вы нарушаете весовой режим, вас остановят», - подчеркнул Омелян.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк объявил тендер на закупку 10 весовых комплексов в движении (Weight in motion) для Государственной службы Украины по безопасности на транспорте на сумму 4,9 млн долл.