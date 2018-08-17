Эксперт объяснил причины роста затрат на логистику в Украине

Руслан Богданов подчеркнул, что увеличение расходов грузовладельцев не привело к изменению ситуации на железной дороге.

Причиной роста затрат грузоотправителей является царящая на "Укрзализныце" безнаказанность и безответственность, а также отсутствие контроля за обоснованностью грузовых железнодорожных тарифов.

Об этом заявил глава Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины Руслан Богданов, выступая на совещании в Государственной регуляторной службе, пишет Минпром.

Он подверг резкой критике доводы представителя "Укрзализныци" о том, что основанием и причиной для инициирования изменений объединения классов тарифов является постоянно возникающие конфликты с клиентами связанные с администрированием в документах.

"Второе - это действительно режет слух. Когда представитель "Укрзализныци" говорит, что мы остаемся в балансе, меняя тарифы для классов, проводя объединение унификацию, повышая для одних и понижая для других. Но при этом общие доходы остаются в базе. Вы меня простите, когда речь идет об увеличении тарифов для 92% потребителей, а для 8% уменьшение, мне непонятно, о каком сохранении базы мы говорим. Это просто примитивная манипуляция", - сказал он.

Глава федерации обратил внимание на то, что проект приказа Министерства инфраструктуры "О внесении изменений в коэффициенты, которые используются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в границах Украины, и связанные с ним услуги, относительно унификации тарифной политики на перевозку порожних вагонов" предусматривает рост тарифов для самых массовых грузов 1-го класса в два раза. "При этом мы уже имели индексацию тарифов на 15% с ноября месяца, увеличение в 2,5 раза с февраля месяца 2018 года стоимости полувагонов с 200 грн до 542 грн в сутки. И еще на 10% в июле, до 600 грн в сутки", - отметил Р.Богданов.

Вместе с тем он подчеркнул, что увеличение расходов грузовладельцев не привело к изменению ситуации на железной дороге. "У нас только ухудшилась ситуация с дефицитом локомотивов, который достигает 100 единиц, что привело в мае-июле к недообеспечению потребности ряда ТЭЦ углем. Участились случаи бросания вагонов в пути и просрочки сроков доставки грузов. По официальным данным УЗ средний оборот вагона увеличился с 9,3 суток до 10,2 суток. При таких показателях потребность в полувагонах увеличивается на 7 тыс единиц рабочего парка. При этом меры по улучшению оборачиваемости минимальные, а потери из-за увеличения оборота просто перекладываются на грузоотправителя", - заявил Р.Богданов.

"Сейчас идет методичная манипуляция содержимым этих тарифов, которая ведет к тому что стоимость перевозкив конечном счете для потребителя растет", - резюмировал глава Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины.

Как сообщалось, ранее руководители профильных промышленных ассоциаций обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой дать соответствующие поручения Министерству инфраструктуры и "Укрзализныце" относительно отзыва и отмены проекта приказа министерства "О внесении изменений в коэффициенты, которые используются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в границах Украины, и связанные с ним услуги, относительно унификации тарифной политики на перевозку порожних вагонов". По оценкам ГП "Укрпромвнешэкспертиза", предложенная унификация тарифов на порожние вагоны приведет к увеличению расходов грузовладельцев в денежном измерении на 5,3 млрд грн. в год.