В Швейцарии запретили дизельные Porsche и Mercedes-Benz

Причиной запрета стало несоответствие моторов экологическим стандартам.

Власти Швейцарии запретили постановку на учёт новых автомобилей Porsche и Mercedes-Benz с дизельными двигателями.

Читайте такжеVolkswagen выплатит владельцам авто $10 миллиардов в рамках «дизельного скандала»

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Automotive News.

Причиной запрета, под который попали минивэны Mercedes-Benz Vito с 1,6-литровым дизелем, кроссоверы Porsche Macan и Porsche Cayenne с 3- и 4,2-литровыми дизелями соответственно, стало несоответствие моторов экологическим стандартам.

Автомобили, поставленные на учёт до 17 августа, можно эксплуатировать при условии, что автопроизводители доработают моторы до требуемого уровня экологической чистоты, сообщает швейцарское дорожное агентство Astra.

Напомним, ранее в Германии уже вводили ограничение на продажу новых автомобилей с дизельными двигателями из-за несоответствия моторов действующим ограничениям по токсичности выхлопных газов.