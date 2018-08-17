Омелян анонсировал создание Центра управления киберугрозами

Главным заданием центра будет мониторинг состояния кибербезопасности, своевременное информирование о киберугрозах и подача информации о киберинцидентах в Госспецсвязи.

Министерство инфраструктуры создаст Центр управления киберугрозами в транспортной инфраструктуре.

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Об этом во время совместного брифинга с руководителем ГП «Стивидорная компания «Ольвия» Русланом Олейником и главой e-Ukraine Егором Стефановичем на тему: «Создание цифровой экосистемы портов Е-порт» заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Агрессия Российской Федерации требует создания отраслевой системы киберпебопасности. Предприятия транзитной отрасли пострадали от кибератак в 2016 и 2017 годах. Для противодействия киберугрозам Министерство инфраструктуры приняло решение о создании отраслевого Центра управления киберугрозами в транспортной инфраструктуре", - заявил министр.

По его словам, главным заданием центра будет мониторинг состояния киберпебопасности, своевременное информирование о киберугрозах и подача информации о киберинцидентах в Государственную службу специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи).