В Киеве появится новый ночной троллейбус
13:24, 17 августа 2018Транспорт/Связь
368 0
Новый маршрут будет обеспечивать сообщение Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов в ночные часы.
22 августа в Киеве появится новый ночной троллейбусный маршрут / фото УНИАН
В Киеве с 22 августа вводится новый ночной троллейбусный маршрут.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
"Для обеспечения транспортного сообщения Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов в ночные часы с 22 августа открывается новый троллейбусный маршрут № 94Н", - говорится в сообщении.
Так, перевозки пассажиров будут организованы по следующей схеме: площадь Льва Толстого – улица Льва Толстого – улица Владимирская (в обратном направлении – бульвар Тараса Шевченко), улица Большая Васильковская – бульвар Тараса Шевченко – проспект Победы – Кольцевая дорога – проспект Леся Курбаса.
Как сообщал УНИАН, аэропорт «Киев» и железнодорожный вокзал соединят прямым троллейбусным маршрутом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter