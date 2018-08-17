В Киеве появится новый ночной троллейбус

Новый маршрут будет обеспечивать сообщение Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов в ночные часы.

В Киеве с 22 августа вводится новый ночной троллейбусный маршрут. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. "Для обеспечения транспортного сообщения Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов в ночные часы с 22 августа открывается новый троллейбусный маршрут № 94Н", - говорится в сообщении. Так, перевозки пассажиров будут организованы по следующей схеме: площадь Льва Толстого – улица Льва Толстого – улица Владимирская (в обратном направлении – бульвар Тараса Шевченко), улица Большая Васильковская – бульвар Тараса Шевченко – проспект Победы – Кольцевая дорога – проспект Леся Курбаса. Как сообщал УНИАН, аэропорт «Киев» и железнодорожный вокзал соединят прямым троллейбусным маршрутом.

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