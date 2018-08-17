Омелян заявил, что прекращения грузового ж/д сообщения с Россией не будет

Министр отметил, что грузовые перевозки регулируются обязательствами Украины в рамках Всемирной торговой организации.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что прекращения железнодорожных грузовых перевозок с Российской Федерацией не будет.

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Об этом он сообщил во время совместного брифинга с руководителем ГП «Стивидорная компания «Ольвия» Русланом Олейником и главой e-Ukraine Егором Стефановичем на тему: «Создание цифровой экосистемы портов Е-порт".

"Грузовые перевозки регулируются нашими обязательствами в рамках Всемирной торговой организации. В случае их перекрытия это будет использовано Российской Федерацией для того, чтобы обвинить Украину в непоследовательной позиции. И будет очередной аргумент, чтобы использовать это во время строительства Nordstream-2", - заявил министр.

Как сообщал УНИАН, в эфире одного из украинских телеканалов министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Мининфраструктуры подало на рассмотрение правительства комплекс контрмер по противодействию агрессии Российской Федерации, которым, в том числе, предлагается прекращение пассажирского ж/д сообщения с Россией.