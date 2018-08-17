Смелянский стал полноценным гендиректором "Укрпошты"

Ранее Смелянский, который возглавляет компанию с апреля 2016 года, подал заявление об отставке, датированное 31 августа.

Министерство инфраструктуры назначило Игоря Смелянского, ранее временно исполнявшего обязанности руководителя, генеральным директором компании "Укрпошта" с сегодняшнего дня, заключив с ним новый контракт.

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Об этом на брифинге сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Еще одна хорошая новость. Сегодня в присутствии прессы имею честь подписать контракт руководителя "Укрпошты" Игоря Смелянского", - сказал министр.

Как уточнил сам Смелянский после брифинга в комментарии УНИАН, глава компании планирует кадровые перестановки в "Укрпоште".

Напомним, ранее Смелянский заявил, что первый заместитель генерального директора компании «Укрпошта» Александр Чернявский подал заявление об отставке с 31 августа.

«Он принял решение заняться некоторыми личными проектами, поэтому оставляет «Укрпошту» с 1 сентября. Как видите, все спокойно, запланировано и заблаговременно», - отметил Смелянский.

На вопрос УНИАН, связано ли такое решение заместителя с ранее поданным аналогичным заявлением об отставке самого Смелянского, глава компании ответил: «Это лучше спросить у него. Я так не думаю».

Как сообщал УНИАН, Игорь Смелянский, который возглавляет ПАО «Укрпошта» с апреля 2016 года, подал заявление об отставке, датированное 31 августа.

Справка УНИАН. «Укрпошта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.