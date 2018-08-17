В Украине запретят перевозить пассажиров в автобусах без ремней безопасности

По словам министра инфраструктура, использование таких автобусов запретят с 2021 года.

В Украине с 1 января 2021 года запретят для перевозки пассажиров использование транспортных средств, которые не оснащены ремнями безопасности, за исключением тех, которые осуществляют перевозки на городских маршрутах.

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Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил во время брифинга.

"Хотя статистика смертей на дорогах Украины сокращается, и мы имеем тенденции уже в этом году, тем ни менее, анализ дорожно-транспортных происшествий при участии автобусов показал, что самую большую опасность для жизни и здоровья пассажиров несут автобусы, переоборудованные из грузовых транспортных средств, и автобусы, которые не оснащены ремнями безопасности. Большая часть ДТП случается на 12-том, 16 -ом часу работы водителя из-за снижения остроты зрения, быстроты реакции и т.п. Именно поэтому Министерство инфраструктуры разработало проект постановления Кабинета Министров о внесении изменений в "Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта". Проект сегодня обнародован на официальном сайте министерства", - сообщил министр.

По его словами, проект предусматривает следующие изменения: с 1 января 2019 года запрещается использование транспортных средств для перевозки пассажиров с количеством мест для сидений больше чем девять с местом водителя включительно, которые не оснащены тахограформ.

Кроме того, с 1 января 2020 года запрещается использование для осуществления пассажирских перевозок автобусов, которые были переделаны из грузовых транспортных средств.

"А с 1 января 2021 года запрещается использование для перевозки пассажиров транспортных средств, которые не оснащены ремнями безопасности за исключением тех, которые осуществляют перевозки пассажиров по городским маршрутам", - сообщил министр.

Омелян подчеркнул, что постепенный ввод ограничений относительно использования переоснащенных автобусов даст возможность автомобильным перевозчикам поэтапно изменить автобусы на маршрутах дальнего сообщения на более безопасные и комфортные.