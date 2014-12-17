«Укрзализныця» выбрала компанию Deloitte&Touche для проведения оценки своего имущества

Об этом сообщила пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»).

Согласно сообщению, стоимость акцептированного предложения составляет 15 млн грн. Предполагается, что договор между «Укрзализныцей» и Deloitte&Touche будет подписан 26 декабря 2014 года.

Представители «Укрзализныци» уточнили, что в конкурсе принимали участие три международные консалтинговые компании - Deloitte&Touche, Ernst&Young и Baker Tilli Ukraine. Предложение компании Deloitte&Touche было наиболее выгодным. Компания Ernst&Young оценила свои услуги в 17 млн грн, а предложение компании Baker Tilli Ukraine было отклонено в связи с невыполнением условий документации конкурсных торгов.

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Также в пресс-службе отметили, что работа комитета «Укрзализныци» по закупке услуг по оценке имущества была возобновлена в декабре.

"Это стало возможным после того, как Киевский апелляционный административный суд подтвердил незаконность решения АМКУ об отмене конкурса по проведению независимой оценки имущества «Укрзализныци», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, согласно программе реформирования, в начале августа «Укрзализныця» организовала открытый конкурс на проведение независимой оценки своего имущества, заявки на участие в котором подали три крупные международные консалтинговые компании - Deloitte&Touche, Ernst&Young и Baker Tilly Ukraine. Однако позже ведомство подало иск в Генеральную прокуратуру Украины из-за попытки срыва данного конкурса малоизвестной полтавской компанией "Укрбизнесконсалтинг".

В частности, эта компания до завершения тендерной процедуры направила в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) жалобу по поводу проводимого "Укрзализныцей" тендера, в связи с чем комитет отсрочил принятие решения.

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Не соглашаясь с решением АМКУ, «Укрзализныця» подала иск в суд о признании этого решения противоправным, который был удовлетворен. Однако уже 19 сентября Антимонопольный комитет обязал «Укрзализныцю» отменить тендер на проведение оценки ее имущества, и железнодорожная госадминистрация решила также обжаловать данное решение в суде.

29 октября Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил иск «Укрзализныци» к Антимонопольному комитету, признав решение последнего незаконным, и обязал «Укрзализныцю» возобновить конкурс по оценке своего имущества.

Однако Антимонопольный комитет оспорил данное решение, в связи с чем «Укрзализныця» расценила такие действия АМКУ как очередную попытку заблокировать проведение реформы железнодорожной отрасли.

Справка УНИАН. Правительство 25 июня приняло решение до 1 января 2015 года преобразовать «Укрзализныцю» в публичное акционерное общество, 100% акций которого закрепляются в государственной собственности. Одной из главных идей реформирования «Укрзализныци» является разделение административного руководства и хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте.

В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.

В форме акционерного общества функционируют железные дороги в России (РЖД), Германии (Deutsche Bahn AG), Польше (Polske Koleje Panstwowe S.A.) и в других странах.

Компания Deloitte входит в «Большую четверку» крупнейших в мире компаний, предоставляющих аудиторские и консалтинговые услуги, наряду с PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG.