Омелян о прекращении ж/д сообщения с Россией: никаких убытков, поезда можно направить в ЕС

По словам министра, на протяжении последних нескольких лет пассажиропоток с Российской Федерацией сократился в разы.

Украина не ощутит ущерба от закрытия пассажирского железнодорожного сообщения с Российской Федерацией, так как поезда, курсирующие в данный момент в Россию, могут быть использованы для внутренних перевозок на территории Украины и в направлении стран Европы.

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Об этом во время совместного брифинга с руководителем госпредприятия «Стивидорная компания «Ольвия» Русланом Олейником и главой e-Ukraine Егором Стефановичем заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Что касается трагедии, якобы что-то там сократится или кто-то понесет убытки, - это манипуляция. На протяжении последних нескольких лет пассажиропоток с Российской Федерацией сократился в разы. Если в 2013 году железнодорожный транспорт перевез более 4 млн, то сейчас эта цифра упала до 800 тыс. Когда мы видим, что у нас есть некоторое количество работников, если вы хотите работать за границей - пожалуйста. Есть страны Европейского Союза, где вы получите больше денег, в комфортных условиях, в безопасности и с гарантиями защиты своих прав. Россия таких гарантий не даёт. Любой украинец (в России - УНИАН) под надуманным предлогом может быть арестован, задержан и, наконец, даже убит", - заявил министр.

"Все те поезда, которые сейчас используются для сообщения с Российской Федерацией, по нашему мнению, могут быть спокойно использованы для внутренних перевозок украинских граждан, или по направлению Европы, или любых других. Никаких убытков не будет вообще", - подчеркнул министр.

Однако Омелян не уточнил, когда именно будет прекращено пассажирское ж/д сообщение с Россией.

Как сообщал УНИАН, в эфире одного из украинских телеканалов министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Мининфраструктуры подало на рассмотрение правительства комплекс контрмер по противодействию агрессии Российской Федерации, которым, в том числе, предлагается прекращение пассажирского ж/д сообщения с Россией.