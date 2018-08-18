С сегодняшнего дня в Киеве съезды возле "уставшего" Шулявского моста на год перекрыты из-за реконструкции

Водителям предлагают схемы объезда места проведения работ, которые будут проводиться в рамках реконструкции транспортной развязки.

Сегодня, 18 августа, с 06:00 утра перекрываются съезды Шулявского путепровода.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры.

Как отмечается, будут перекрываться съезды с ул. Вадима Гетьмана на проспект Победы и съезд с проспекта Победы на ул. Александра Довженко. Ограничение движения связано с проведением работ по выносу инженерных сетей из зоны выполнения работ по капремонту путепровода.

Пути объезда организованы по следующей схеме:

ул. Борщаговская – Воздухофлотский проспект – Воздухофлотский путепровод;

ул. Зоологическая – ул. Дегтяревская – ул. Александра Довженко.

Соответственно вносятся изменения в движение общественного транспорта. Так, автобусы маршрута № 2 будут следовать от ул. Булгакова до станции метро «Шулявская» по постоянной схеме, далее: просп. Победы – ул. Шолуденко – ул. Борщаговская – ул. Гарматная – бульвар Вацлава Гавела, далее – по постоянной схеме.

Дополнительно на время выполнения работ по реконструкции транспортной развязки вносятся изменения в выезды и заезды общественного транспорта до троллейбусного депо № 2 (троллейбусные маршруты №№ 5, 7, 26, 39, 41, 93Н).

Как сообщал УНИАН, ранее главный инженер КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений» Александр Здольник заявил, что перекрытие движения на заездах рядом с Шулявским путепроводом вводится более, чем на год.

По его словам, полностью закрыть движение по эстакаде могут в сентябре. По плану реконструкция транспортного узла продлится почти полтора года.

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Как известно, 27 февраля 2017 года в Киеве частично обвалился Шулявский мост. В результате обвала никто не пострадал. Ремонтные бригады оперативно восстановили поврежденную часть путепровода.

В мае в КГГА сообщили, что экспертами определен финальный вариант реконструкции Шулявского путепровода. Объект планировали реконструировать за 12 месяцев, стоимость проекта оценили в 400 миллионов гривен. Предполагалось, что после реконструкции Шулявский путепровод станет современной магистралью с достаточно высокой пропускной возможностью. Однако работы на путепроводе в прошлом году так и не начали.

18 апреля этого года городской глава Виталий Кличко заявил, что власть города планирует начать ремонт Шулявского моста в этом году, ориентировочная стоимость работ составит около 1,5 миллиарда гривен.

В мае общественные активисты призвали КГГА и Кличко пригласить независимых экспертов и провести новый конкурс на проект реконструкции путепровода. В КГГА заявили, что утвержденный проект реконструкции отвечает современным требованиям и оптимизирует транспортное движение на этом участке.