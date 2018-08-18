Треть общественного транспорта не имеет права выезжать на маршруты – Укртрансбезопасность

Согласно информации Укртрансбезопасности, самые распространенные нарушения – это трещины лобового стекла, неработающие фонари и звуковые сигналы, отсутствие огнетушителей, непройдений техосмотр.

По состоянию на пятницу, 17 августа, работники Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) проверили 27 тыс. транспортных средств. По их выводам, треть общественного транспорта не имеет права выезжать на маршруты.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

«Кое-кто говорит, что не имеет документов, кто-то отказывается от проверки. Чтобы не было такого – и созданы мобильные группы [по проверке общественного транспорта]», – рассказал исполняющий обязанности начальника управления Госслужбы по безопасности на транспорте во Львовской области Роман Лобода.

Начиная с отсутствия аптечек – до водителей, которые едва ли не круглосуточно за рулем.

"Самые распространенные нарушения – это трещины лобового стекла, неработающие фонари и звуковые сигналы, отсутствие огнетушителей, непройдений техосмотр. Штрафы от 340 грн до 680 грн, зависит от вида нарушения", – объясняет инспектор управления партульної полиции Татьяна Хрущ.

Механизмы привлечения к ответственности перевозчика есть, рассказывают в "Укртрансбезопасности". Однако им, так же как и патрульной полиции, не хватает кадров. Улучшить ситуацию могла бы видеофиксация. Камерам на дорогах – быть.

Министерство внутренних дел разработало законопроект с изменениями в правила дорожного движения.

Некоторые новации уже частично заработали. Скорость в населенных пунктах ограничили до 50 км/час. На дорогах установят камеры. А первое водительское удостоверение будут выдавать на два года. После этого срока, если водитель не совершал серьезных нарушений, его продлят на 30 лет без сдачи экзаменов. Иначе – повторные экзамены.

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"В течение последних трех недель, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общее количество ДТП с пострадавшими уменьшилось на 26,5%. Количество травмированных в таких ДТП уменьшилось почти на 32%", – отчитывается первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

МВД также предлагает увеличить штрафы за нарушения.

За превышение скорости будут наказывать на почти 3,5 тыс. грн. Такую же сумму выложит и нарушитель, который скрылся с места ДТП. За вождение без водительского удостоверения оштрафуют на более чем 10 тыс. грн. Если во время ДТП есть пострадавшие или погибшие, то шоферу может грозить от 3-х до 12-ти лет лишения свободы.

"Есть определенные европейские модели, когда можно привязывать штрафы к заработку, объему двигателя или стоимости авто. Но мы имеем практику, когда все доходы не декларируются, дорогие машины оформлены на родственников... Должна быть дифференциация, когда богатый должен платить больше", – считает юрист Евгений Крапивин.

МВД передало законопроект с изменениями к правилам дорожного движения в парламент. Правда, к его рассмотрению депутаты, которые сейчас на летних каникулах, могут перейти в сентябре.