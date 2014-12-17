Эксперт: Ассоциация авиапредприятий Украины хочет вернуть коррупцию в отрасль

Напомним, самопровозглашенная Ассоциация авиапредприятий Украины провела ряд мероприятий, направленных на препятствование реформированию рынка пассажирских авиаперевозок. В числе прочего, представители Ассоциации выражали недовольство разработанным Государственной авиационной службой «Порядком предоставления и аннулирования прав на эксплуатацию воздушных линий», который поддержан операторами рынка и экспертами отрасли.

«Распределение назначений на эксплуатацию воздушных линий будет происходить с учетом объективных показателей работы авиакомпаний, и исходя из их соответствия максимальным критериям безопасности. Протестовать против прозрачного распределения выдачи назначений на маршруты могут лишь заинтересованные в коррупции», - считает Богдан Долинце.

По мнению Богдана Долинце, попытки Ассоциации авиапредприятий Украины препятствовать реформе отечественного рынка авиаперевозок, которую начала Госавиаслужба, угрожают национальной безопасности страны.

«После смены власти в стране и назначения нового руководства Госавиаслужбы, наконец-то начали внедряться прозрачные правила и стандарты работы. Нельзя допустить, чтобы деструктивно настроенные личности пытались повернуть вспять развитие ключевой для экономики страны отрасли. Тем более, что отрасль авиаперевозок является важной составляющей национальной безопасности Украины», - сообщил Богдан Долинце.

Также по мнению эксперта самопровозглашенная Ассоциация авиапредприятий Украины пытается шантажировать и угрожать правительству страны. Такую точку зрения Долинце высказал по итогу круглого стола, проведенного членами незарегистрированной Ассоциации авиапредприятий Украины в гостинице Radison,

«Действия Ассоциации авиапредприятий Украины направлены на дестабилизацию отечественной отрасли авиаперевозок. А угрозы относительно проведения акций и пикетов - ни что иное, как прямой шантаж, направленный в сторону правительства», - заявил Богдан Долинце.