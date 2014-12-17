«Укрзализныця» адаптировала свой официальный сайт для людей с недостатками зрения

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с целью обеспечения надлежащего доступа лиц с недостатками зрения к информации, размещенной на официальном сайте ведомства, а также к системе онлайн-продажи железнодорожных билетов, адаптировала интернет-ресурс с учетом потребностей людей данной категории.

«Укрзализныця" получила от Учебно-информационного компьютерного центра Украинского общества слепых официальный технический вывод, который заверяет, что интернет-сайт «Укрзализныци» и виджет предварительной продажи железнодорожных билетов «Заказ билетов online» являются адаптированными для лиц с глубокими недостатками зрения и соответствуют стандартам, требованиям нормативно-технической документации, действующих международно-правовых актов и украинского законодательства», - сказано в пресс-релизе «Укрзализныци».

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Согласно сообщению, для работы с информационным контентом официального сайта "Укрзализныци" (www.uz.gov.ua) и виджетом предварительной продажи железнодорожных билетов "Заказ билетов online" незрячим людям предоставляется возможность использовать специальное адаптивное программное обеспечение для отображения информации вслух.

Соответствующая работа была проведена специалистами Главного информационно-вычислительного центра «Укрзализныци» совместно с Учебно-информационным компьютерным центром Украинского общества слепых.

Кроме того, слабовидящие посетители официального сайта «Укрзализныци» имеют интерактивную возможность изменения размера шрифтов, цветов символов и фона, которые обеспечивают контрастность изображения в соответствии с нормами, для этого необходимо нажать на пиктограмму в виде глаза, размещенную в верхней части сайта ведомства.

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«Адаптация программного обеспечения и информационного контента официального сайта "Укрзализныци" для людей с глубокими недостатками зрения проведена в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины от 26 сентября 2013 года №730 «О внесении изменений в постановления Кабинета министров Украины от 4 января 2002 года №3 и от 29 августа 2002 года №1302», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщалось, по состоянию на конец сентября 2013 года Государственный комитет телевидения и радиовещания сообщал о необходимости модернизации официальных веб-сайтов 606 органов исполнительной власти с учетом потребностей людей с недостатками зрения и слуха. Тогда правительство утвердило новые технические требования для проведения такой модернизации, в частности, информация должна быть максимально доступной для адаптивных программ экранного доступа, которые обеспечивают звуковой или брайлевский вывод данных. Аудио - и видеоматериалы должны сопровождаться текстом, эквивалентным информации на аудио- и видеозаписи. Информация, размещенная в движущейся ленте, графические и мультимедийные материалы должны дублироваться с помощью обычного текста.