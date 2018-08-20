Аудиторы оценили стоимость "Укрпошты": компания впервые прошла международную финпроверку

Международный финансовый аудитор PricewaterhouseCoopers подтвердил отчетность «Укрпошты» за 2015-2016 гг.

Международный аудитор - компания PricewaterhouseCoopers (PwC) - подтвердил финансовую отчетность акционерной компании «Укрпошта» за 2015-2016 гг, сообщили в пресс-службе компании.

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По данным финансовой отчетности общая стоимость всех активов национального почтового оператора на 31 декабря 2016 составила 5,88 млрд грн.

Согласно проверенной финансовой отчетности "Укрпошты", в 2015-2016 годах чистый доход по основным направлениям деятельности составил в 2015 году - 3,89 млрд грн, в 2016 – 4,59 млрд грн. При этом операционные расходы на оплату труда, отчисления на социальные мероприятия, амортизацию и прочие операционные расходы составили в 2015 году - 4,0 млрд грн, в 2016 – 4,7 млрд грн.

В заключении аудитора отмечается, что финансовая отчетность, с учетом высказанных оговорок, соответствует требованиям международных стандартов финансовой отчетности.

По словам генерального директора «Укрпошты» Игоря Смелянского, финансовая отчетность подтвержденная аудиторами и подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, способствует большему доверию к компании и дает возможность привлечь инвестиции.

Как сообщал УНИАН, Международная аудиторская и консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC) победила в тендере на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности «Укрпошты» за 2015-2016 годы с ценой предложения в 5,79 млн грн.

Справка УНИАН. «Укрпошта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг, в том числе выплату пенсий, через более чем 11 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.