Военная техника парализовала движение в центре Киева (фото)

Значительная часть улиц в центре Киева перекрыта в связи с репетицией парада ко Дню Независимости Украины.

Центр Киева остановился в пробках из-за перекрытия ряда улиц в связи с проведением очередной репетиции военного парада ко Дню Независимости.

Согласно данным на сервисе Google Maps, пробки наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко в сторону Бессарабской площади, улице Богдана Хмельницкого в направлении Крещатика, улицах Саксаганского, Большая Житомирская, Малая Житомирская, Глыбочицкой и бульваре Леси Украинки.

Проспект Победы от площади Победы и ориентировочно до метро “Шулявская” полностью перекрыт для движения транспорта из-за того, что по нему движется колонна военной техники.

Колонна насчитывает около 100 единиц военной техники — несколько десятков танков, БМП, колесная боевая военная техника.

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Тем временем в КГГА предупредили, что в центре Киева 22-24 августа будет действовать запрет парковки из-за подготовки и празднование Дня Государственного Флага Украины и 27-й годовщины независимости Украины. Временно не будут функционировать парковки на ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади), бульваре Леси Украинки (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

Городская власть также предупреждает, что 23-24 августа предусмотрены временные изменения транспортного движения в связи с праздничными мероприятиями.