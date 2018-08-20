У Порошенко предлагают легализовать перевозки на границу с Крымом

В вопросе транспортного сообщения с оккупированным Крымом в Геническом районе наблюдается "потеря государственного контроля" со стороны местных властей.

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым отмечает, что нелегальные перевозки на административной границе с временно оккупированным Россией Крымом "приобретают все большие обороты".

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Киеве постоянный представитель президента в АРК Борис Бабин заявил: "Хотелось бы подтвердить, что вопросы нелегальных перевозок, вопросы нелегального и полулегального бизнеса вблизи админграницы, оно приобретает все большие обороты. К сожалению, за этот год мы не можем констатировать улучшения ситуации. Даже в отдельных местностях".

По словам Бабина, например, на контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак" ситуация с перевозками только ухудшилась.

Его первый заместитель Изет Гданов напомнил, что на административной границе с временно оккупированным Крымом существуют три КПВВ - в Каланчаке, Чонгаре и Чаплинке.

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Он выразил обеспокоенность по поводу ситуации в Геническом районе. По его словам, там находится конечная остановка поездов дальнего сообщения - в Новоалексеевке, которая фактически является транспортным узлом между материковой Украиной и оккупированным Россией Крымом.

"Мы неоднократно обращали внимание, чтобы районная государственная администрация провела соответствующий конкурс и назначила в рамках действующего законодательства законного перевозчика, но никаких действий мы не видим. Это нас тоже беспокоит", - сказал Гданов.

Также он заявил, что ликвидировать нелегальных перевозчиков можно будет после того, как появятся легальные.

"Нас вообще беспокоит ситуация в Геническом районе. Она очень сложная. Мы видим, фактически там потерю государственного контроля со стороны районной государственной администрации. Мы докладывали об этом президенту Украины... Поэтому мы надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен", - добавил он.