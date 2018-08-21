Бензин в Украине снова дорожает

Ряд сетей АЗС в Украине повысили цены на бензин и дизтопливо на 10-60 коп. за литр.

Ряд национальных и региональных сетей АЗС в Украине с 20 по 21 августа повысили цены на бензин и дизельное топливо на 10-60 коп. за литр. Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

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По данным компании, на АЗК SOCAR бензины и дизтопливо подорожали на 60 коп. за литр, до: А-92 - 31,39 грн, А-95 - 32,39 грн, А-95 Премиум - 33,39 грн, ДТ – 29,89 грн, ДТ Премиум – 30,89 грн.

В сети АЗС Glusco цены увеличились на 45 коп. за литр, до: А-92 – 29,55 грн, А-95 – 30,55 грн, А-95 Премиум – 31,55 грн, ДТ – 28,05 грн, ДТ Премиум – 29,15 грн.

Кроме того, на 10-30 коп. за литр повысилась стоимость бензина и ДТ на столичных АЗС KLO. В регионах топливо дорожало на заправках восточной «Параллели» и одесского «Катрал ЮГ».

Таким образом, по состоянию на 21 августа средняя стоимость нефтепродуктов в Украине составила: А-92 - 28,38 грн за литр, А-95 - 29,39 грн за литр, А-95 Премиум - 30,66 грн за литр, ДТ - 27,21 грн за литр и ДТ Премиум - 29,2 грн за литр.

Как сообщал УНИАН, с августа 2017 года по февраль 2018 года цены на нефтепродукты в Украине выросли в среднем на пять и более гривен за литр и достигли рекордных значений: бензин подорожал до 30 грн за литр, а дизтопливо - до 28-29 грн за литр.