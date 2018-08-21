«Укретелеком» сообщил о временном сбое в работе интернета более чем в десяти областях

В компании отметили, что причины сбоя устанавливаются.

Один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций «Укртелеком» сообщил о временном сбое в работе интернет-покрытия более чем в десяти областях.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор по корпоративным коммуникациям ПАО "Укртелеком" Михаил Шуранов.

«Вчера вечером был «шторм» на сети на уровне агрегации. Это привело к проблемам с доступом в интернет для клиентов в нескольких областях. Более 10 областей. Проблему устранили за несколько часов», - отметил Шуранов.

По его словам, сбой интернет-сети коснулся и в том числе Киевской области.

"Около часа ночи начали посегментно восстанавливать. Аварийные работы закончились рано утром", - сказал директор по корпоративным коммуникациям. Он также отметил, что причины сбоя устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, «Укртелеком» зафиксировал более 10 тысяч случаев краж и повреждений кабеля и имущества кабельных линий связи за первое полугодие 2018 года.

Справка УНИАН. «Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).