Неэффективная работа Укрзализныци привела к многомиллиардным убыткам у бизнеса - эксперт

Он также отметил, что у промышленности возник искусственный дефицит вагонов.

Из-за неэффективной работы "Укрзализныци" бизнес уже потерял за полгода около 3 млрд грн, и потеряет еще 3 млрд.

Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" выразил эксперт Центра транспортных стратегий Андрей Исаев.

"Большинство бизнес представителей сейчас жалуются на острую нехватку локомотивов. Вагоны стоят. Мало того, что погрузить вагон, его нужно довезти. Вагоны стоят, вагоны не везут. Есть такой показатель - оборачиваемость, который показывает эффективность работы вагонного парка. Так вот, за полгода оборачиваемость выросла по разным оценкам от одних суток до пяти суток. Это значит, что вагоны перевозят на 10%-50% меньше, чем они перевозили осенью. У нас возник искусственный дефицит вагонов. Искусственный дефицит вагонов, соответственно ставки, арендные ставки на вагоны начали расти. По разным оценкам бизнес уже потерял за полгода около 3 миллиардов гривен. Еще потеряет 3 миллиарда на такой же неэффективной работе", - сказал он.

"Следующий шаг, который сделала "Укрзализныця", это добавление двух дней к расчету времени транспортировки груза. Когда считается стоимость перевозки, стоимость аренды вагона, есть время, которое вагон находится в пути, к нему добавляется еще время на погрузку. По нормативам, которые приняты Министерством инфраструктуры, это один день. УЗ решила добавлять два дня. Почему она так сделала? Непонятно. И каким образом оно, прошу прощения, УЗ смогла обойти нормативный акт более высокой инстанции? Тоже непонятно. Здесь мы тоже имеем потери уже за счет этого около 4-5 миллиардов гривен", - резюмировал он.

Напомним, "Укрзализныця" планирует увеличить стоимость грузоперевозок от 10 до 49 %.

Руководители профильных промышленных ассоциаций направили письмо в правительство и "Укрзализницю", в котором предостерегают, что новое повышение платы за услуги железной дороги приведет к увеличению расходов грузовладельцев на 5 млрд грн в год.