Правительство назначило замминистра инфраструктуры Украины

Правительство Украины 17 декабря утвердило в должности заместителя министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

По данным СМИ, Омелян ранее занимал должность руководителя службы министра Кабинета министров.

"Сегодня правительство утвердило меня на должность заместителя министра инфраструктуры Украины…Олигархи за мной не стоят, денег за назначения принципиально никогда не платил… Первый разговор был откровенным: я с облегчением услышал, что мы работаем на страну, имеем полный карт-бланш на изменения, никаких схем и бизнес-интересов за нашей командой не будет", - написал Омелян на своей странице Facebook.

Он также отметил, что на текущей неделе познакомился с командой министра и намерен заняться созданием условий для функционирования эффективного рынка.

«Государство должно стать дружественным к людям и бизнесу, более того - быть out of business, главная функция социальная и соблюдение условий эффективного рынка", - подчеркнул новоназначенный замминистра инфраструктуры.

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Как сообщал УНИАН, 2 декабря Верховная Рада назначила министром инфраструктуры Андрея Пивоварского, который был выдвинут на эту должность партией «Блок Петра Порошенко».

С конца февраля и до назначения нового состава правительства во главе с премьер-министром Арсением Яценюком 2 декабря должность министра инфраструктуры занимал Максим Бурбак.

Пивоварский с конца 2012 года возглавляет крупную украинскую финансово-промышленную группу компаний "Континиум", в числе акционеров которой народные депутаты Игорь Еремеев и Степан Ивахив.