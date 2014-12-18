С 16 января изменится график курсирования поезда Харьков – Ужгород

В пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци») УНИАН сообщили, что начиная с 16 января, поезд будет отправляться из Харькова по четным числам в 23:07 и прибывать в Ужгород в 03:55, тогда как в настоящее время поезд отправляется из Харькова по нечетным числам в это же время.

В свою очередь, начиная с 19 января в обратном направлении поезд будет отправляться по нечетным числам (вместо четных) в 11:17 и прибывать в Харьков в 14:30.

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В пресс-службе напомнили, что ранее "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период новогодних и рождественских праздников вдвое увеличила частоту рейсов поезда № 225/226 Харьков – Ужгород. В частности, с 29 ноября поезд курсирует по заданному маршруту через день, а с 24 декабря и по 12 января поезд будет курсировать ежедневно.

«Ежедневное курсирование поезда № 225/226 Харьков – Ужгород из Харькова будет осуществляться с 24 декабря и по 10 января. В обратном направлении поезд будет отправляться ежедневно с 26 декабря и по 12 января», - отметили в пресс-службе.

Воспользоваться поездом смогут также жители Сум, Конотопа, Львова, Киева, Казатина, Винницы, Жмеринки, Хмельницкого, Тернополя и других городов, через которые будет следовать указанный поезд.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9 декабря "Укрзализныця" на период новогодних и рождественских праздников назначила 12 дополнительных поездов на 135 рейсов, которые будут курсировать из Киева в Ужгород, Ивано-Франковск и Николаев, из Одессы в Кривой Рог, Ужгород и Черновцы, из Харькова в Ужгород и из Днепропетровска во Львов.

"Укрзализныця" на зимние праздники готова обеспечить перевозку около 1,4 млн пассажиров в поездах дальнего следования по самых популярным направлениям.

Также «Укрзализныця» сообщила, что не планирует прекращать железнодорожное пассажирское сообщение с Российской Федерацией, в то время как Российские железные дороги (РЖД) с 14 декабря отменили 4 поезда, курсирующих через территорию Украины.