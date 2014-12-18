Германия с 2016 года планирует ввести плату за автобаны

Федеральное правительство Германии после долгих дебатов решилось принять законодательную инициативу относительно дорожного сбора, идею которого неоднозначно восприняли в обществе и в Еврокомиссии. Заключалась она в том, чтобы заставить иностранных водителей софинансировать содержание дорог в Германии, сообщает DW.de.

Правительство разработало два законопроекта. Первый прописывает, что с 2016 года все без исключения легковые автомобили на немецких автобанах должны ездить с купленной виньеткой. А второй снижает размер налога для водителей в Германии. На практике расходы для немецких водителей не увеличатся - электронная виньетка будет выдаваться автоматически тем, кто оплатил автомобильный налог. Зато водители, которые живут не в Германии, будут покупать наклейку сами: десятидневную - за 10 евро, двухмесячную - за 22 евро или же летнюю. Цена годовой будет колебаться в зависимости от класса автомобиля, но максимально составит 130 евро. Приобрести их можно будет в интернете или на заправках.

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С 2016 года дорожный сбор должен быть введен для легковых автомобилей и жилых автофургонов, но не для мотоциклов. Штраф за проезд по автобану без виньетки составит 150 евро.

Министр транспорта Германии Александр Добриндт ожидает получить за счет этого сбора около 500 миллионов евро в год, которые будут направляться как целевые средства в развитие инфраструктуры.

Еврокомиссар по транспорту Виолетта Балк предупредила немецкое правительство, что в этом решении прослеживается косвенная дискриминация на основании государственной принадлежности. Словенке не понравилось, что для жителей Германии дополнительный сбор благодаря перерасчету автомобильного налога фактически отпадет. Кроме того, Балк критикует высокую цену краткосрочных виньеток - которые имеют смысл только для приезжих - в сравнении с годовыми.

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Австрия и Нидерланды также угрожают обращением в Европейский суд в Страсбурге. Реагируя на высказанные замечания, председатель Христианско-демократического союза Хорст Зеегофер, чья партия в коалиции и пролоббировала сбор для иностранцев, удивлен заявлениям из Брюсселя. Ведь, по его словам, в Еврокомиссии еще совсем не известно, какие изменения будут внесены в законопроекты в Бундестаге.

Впрочем, министр транспорта подстраховался соответствующей юридической экспертизой. Ученый из Боннского университета показал, что каждая страна-член ЕС имеет право смещать акценты в финансировании инфраструктуры между различными составляющими. Однако и в самой Германии критиков нововведения достаточно, начиная от автоклуба ADAC и заканчивая транспортными экспертами Зеленых, Левых и СДПГ. Поэтому, транспортный комитет Бундестага уже сигнализировал, что ожидает доработки проекта перед его внесением на рассмотрение парламента.