Из-за репетиции парада ко Дню Независимости в центре Киева ограничат движение транспорта (список улиц)

Также в связи с прохождением военной техники внесены изменения в движение общественного транспорта.

В Киеве с 15:00 временно ограничат движение транспорта по ряду улиц из-за репетиции военного парада по случаю 27-й годовщины независимости Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В частности, будет запрещено движение транспортных средств на ул. Большой Васильковской (на участке от ул. Жилянской до ул. Крещатик) – Бессарабской площади – ул. Крещатик – Майдане Независимости – ул. Крещатик до Европейской площади и на участке от площади Льва Толстого до ул. Терещенковской.

Также предусмотрено временное ограничение проезда транспорта с 15.00 до 17.00 во время прохождения военной техники к месту проведения тренировок по маршруту колонны № 1 (гусеничная техника) от парка военной части А0222 – ул. Маршала Рыбалко – ул. Вячеслава Черновола – выезд на просп. Победы по встречной полосе левее Воздухофлотского моста – проспект Победы (по встречной полосе) – площадь Победы (по встречной полосе) – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская.

Во время проведения репетиции будет ограничено движение транспорта по маршруту от Европейской площади – Владимирский спуск – ул. Петра Сагайдачного – ул. Андреевская (часть гусеничной и колесной техники) и Боричев спуск (по встречной полосе) (часть гусеничной и колесной техники) – ул. Набережно-Крещатицкая (по встречной полосе) – ул. Нижний Вал – Глубочицкий проезд – ул. В. Черновола - выезд напросп. Победы на встречной полосе левее Воздухофлотского моста – проспект Победы (на встречной полосе) – площадь Победы (на встречной полосе) – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская.

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После репетиции введут ограничения для проезда по маршруту от Европейской площади – по Владимирскому спуску – ул. Сагайдачного – ул. Андреевская (часть гусеничной и колесной техники) и Боричев спуск (на полосе встречного движения) (часть гусеничной и колесной техники) – ул. Набережно-Крещатицкой (по встречной полосе) – ул. Нижний Вал – по Глибочицкому проезду – ул. В. Чорновола – ул. Маршала Рыбалко – парк военной части А0222.

Во время прохождения военной колонны № 2 (колесная техника) до места проведения тренировок также будут вводить ограничения проезда транспорта по маршруту от аэродрома «Святошин» – ул. Академика Туполева – ул. Стеценко – вул. Д. Щербаковского – по проспекту Победы – по площади Победы – ул. Старовокзальной – ул. Жилянской.

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Во время репетиции по маршруту от Европейской площади – по Петровской аллее – Парковой дороге – Днепровскому спуску – Набережному шоссе – ул. Набережно-Крещатицкая – ул. Нижний Вал – по Глибочицькому проезду – ул. В. Черновола – по проспекту Победы (по встречной полосе) – площадью Победы (по встречной полосе) – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская.

После репетиции по маршруту от Европейской площади – Петровской аллеей – Парковой дорогой – Днепровским спуском – Набережным шоссе – ул. Набережно-Крещатицкая – ул. Нижний Вал – Глибочицький проезд –ул. В. Черновола – проспект Победы – ул. Академика Туполева – аэродром «Святошин».

С 15:00 до завершения репетиции военного парада с прохождением механизированной колонны военной техники будут внесены изменения в работу общественного транспорта. Подробно с ними можно ознакомиться на сайте городской власти.

Кроме того, с 22 по 24 августа будет запрещена парковка и не будут работать парковочные площадки в местах подготовки и проведения торжественных мероприятий, в том числе на местах стоянки транспортных средств Вооруженных сил Украины, которые перевозят личный состав пеших парадных расчетов на б-ре Леси Украинки (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.