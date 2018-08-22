Они изменили тактику: в ГПСУ рассказали, как Россия блокирует Керченский пролив

Суда, которые идут в российские порты в Азовском море проходят через Керченский пролив практически беспрепятственно, в отличие от украинских.

Россияне не имеют никакого права задерживать суда в Керченском проливе, поскольку они завладели ним незаконно в результате аннексии Крыма.

В комментарии изданию «Обозреватель» помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, что с 14 по 21 августа Россия не пропустила ни одного судна через Керченский пролив. Однако он подтвердил, что россияне не прекращают провокаций.

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"Они несколько изменили тактику действий, начали задерживать суда, которые заходят в украинские порты, перед Керченским проливом. Диспетчер максимально долго не выдает разрешения иностранным судам на проход пролива. Такие факты имеют место, и мы их фиксируем со слов членов судокоманди", - рассказал он.

В то же время те суда, которые идут в российские порты в Азовском море, проходят практически беспрепятственно, а украинские суда вынуждены сутками ожидать разрешения на проход Керченским проливом.

"Рассматривать этот вопрос отдельно от аннексии Крыма, мне кажется, не стоит, ибо Керченский пролив незаконно аннексированный РФ и они не имеют никакого права единолично принимать решение о прохождение там судов", - пояснил Слободян.

Он также подтвердил, что российские пограничники продолжают задерживать и те суда, которые выходят из украинских портов.

"РФ продолжает действовать как и раньше, они продолжают осматривать суда, но делают это ближе к Керченскому мосту, или за ним. Одно слово, они это делают там, где нет нашего присутствия", - сказал помощник главы ГПСУ.