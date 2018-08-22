Климкин "очень сдержанно" относится к идее об отмене поездов и автобусов в РФ

Министр иностранных дел Украины предлагает не рассматривать этот вопрос через политические лозунги.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что очень сдержанно относится к инициативе о прекращении пассажирского сообщения с Российской Федерацией наземным транспортом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

На вопрос, поддерживает ли МИД предложение Министерства инфраструктуры о прекращении пассажирских перевозок с Россией, Климкин ответил: «Почему мы именно сейчас подошли к этому? Вот люди ездили-ездили, а теперь мы об этом говорим. Мы, конечно, должны говорить о том, каким образом ограничить любое влияние агрессора, но это не должно быть в контексте внутриполитическом, это должно быть в контексте борьбы против России».

Как подчеркнул Климкин, необходимо быть последовательными. «Если мы говорим, что такого сообщения не должно быть, а все те сотни тысяч и миллионы украинцев, которые ездят, каким образом мы к ним относимся? Что, мы должны назвать их предателями? Или мы должны вообще понять реальность, и эта реальность заключается в том, что мы находимся в состоянии войны с Российской Федерацией», - сказал министр.

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«Но эта война - это война за распад империи. И мы имеем, даже сейчас, во время войны, миллионы украинцев, которые находятся на территории России», - отметил он.

По мнению Климкина, «многие из тех украинцев ездят в Россию не потому, что им нравится Россия».

По его словам, многие украинцы в России являются патриотами Украины и ездят туда к родственникам или пытаются зарабатывать себе на жизнь.

«Поэтому честно должны посмотреть на эту проблему в общем, а не путем политических лозунгов. Я готов обсуждать эту проблему, но эта проблема должна быть решена именно в контексте борьбы с Россией как агрессором, и понимая, что люди не должны страдать», - подчеркнул Климкин.

При этом министр не ответил на прямой вопрос, против ли он прекращения пассажирского сообщения с РФ. «Мы должны понять, каким образом контролировать: кто ездит и как ездит», - сказал Климкин.

Он заявил, что относится к этому вопросу «очень сдержанно». «Но нужно посмотреть на все аспекты. Это не значит, что мы должны сохранить именно эту сетку», - отметил Климкин и добавил, что необходимо различать вопросы политики и людей.

Как сообщал УНИАН, на днях министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Мининфраструктуры подало на рассмотрение правительства комплекс контрмер по противодействию российской агрессии, которым, в том числе, предлагается прекращение пассажирского железнодорожного сообщения с Россией.

Позже руководители Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым высказались в поддержку прекращения железнодорожного и автобусного сообщения городов материковой Украины с городами РФ.