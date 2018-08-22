В Киеве появился новый ночной троллейбусный маршрут

Троллейбус будет курсировать от площади Льва Толстого до жилого массива Борщаговка.

С 22 августа 2018 года в Киеве будут курсировать троллейбусы по новому ночному маршруту № 94Н. Читайте такжеНа одной из главных дорог Киева на час ограничат движение транспорта Как сообщили в пресс-службе "Киевпасстранса", новый маршрут свяжет центр города с жилым массивом Борщаговка. Троллейбусы будут курсировать по маршруту: станция метрополитена «Площадь Льва Толстого» – улица Льва Толстого – улица Владимирская (в обратную сторону – бульвар Тараса Шевченко – Бессарабская площадь – улица Большая Васильковская) – бульвар Тараса Шевченко – проспект Победы – Кольцевая дорога – проспект Леся Курбаса (жилой массив Борщаговка). Как сообщал УНИАН, аэропорт «Киев» и железнодорожный вокзал соединят прямым троллейбусным маршрутом.

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