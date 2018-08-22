В Киеве появился новый ночной троллейбусный маршрут
15:46, 22 августа 2018Транспорт/Связь
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Троллейбус будет курсировать от площади Льва Толстого до жилого массива Борщаговка.
В Киеве появился новый ночной троллейбус / фото УНИАН
С 22 августа 2018 года в Киеве будут курсировать троллейбусы по новому ночному маршруту № 94Н.
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Как сообщили в пресс-службе "Киевпасстранса", новый маршрут свяжет центр города с жилым массивом Борщаговка.
Троллейбусы будут курсировать по маршруту: станция метрополитена «Площадь Льва Толстого» – улица Льва Толстого – улица Владимирская (в обратную сторону – бульвар Тараса Шевченко – Бессарабская площадь – улица Большая Васильковская) – бульвар Тараса Шевченко – проспект Победы – Кольцевая дорога – проспект Леся Курбаса (жилой массив Борщаговка).
Схема троллейбусного маршрута №94Н / kpt.kiev.ua
Как сообщал УНИАН, аэропорт «Киев» и железнодорожный вокзал соединят прямым троллейбусным маршрутом.
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