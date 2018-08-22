В Украине начала работу Морская администрация

В Мининфраструктуры считают, такое решение поможет вывести морскую отрасль Украины на новый уровень.

Кабинет министров Украины принял решение о начале работы Государственной службой морского и речного транспорта Украины (Морской администрации), сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

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«22 августа 2018 года правительством принято решение о начале осуществления Государственной службой морского и речного транспорта Украины (Морской администрацией) полномочий и функций, возложенных на нее в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 6 сентября 2017 № 1095», - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка, вся морская и речная отрасль Украины сможет убедиться в прозрачной деятельности новосозданной службы.

В министерстве отмечают, что Морская администрация является единственным центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра инфраструктуры.

Основными задачами Морской администрации является реализация государственной политики в сферах морского и речного транспорта, торгового мореплавания, судоходства на внутренних водных путях, навигационно-гидрографического мореплавания, а также обеспечения и осуществления государственного надзора (контроля) за безопасностью на морском и речном транспорте.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Кабинет министров Украины назначил главой Государственной службы по морскому и речному транспорту (Морская администрация Украины) с испытательным сроком шесть месяцев Дмитрия Петренко, который ранее занимал должность исполняющего обязанности Морской администрации.

В прошлом году Кабмин постановил создать Морскую администрацию с 1 августа 2018 года. Морская администрация будет осуществлять координацию работы 13 морских портов, осуществлять безопасность судоходства.