В День независимости в Киеве продлят работу метро на два часа

На время проведения торжественных мероприятий будут временно закрыты входы и выходы из станций метро «Майдан Незалежности» и «Крещатик» на ул. Институтскую.

В Киеве в пятницу, 24 августа, работа метрополитена и городского пассажирского транспорта будет продлена на 2 часа в связи с празднованием Дня независимости Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Также на время проведения торжественных мероприятий по случаю годовщины Независимости Украины будут временно закрыты входы и выходы из станций метро «Майдан Незалежности» и «Крещатик» на ул. Институтскую. В это время станция «Майдан Незалежности» будет работать как пересадочный узел с линии на линию.

Как сообщал УНИАН, из-за репетиции парада ко Дню Независимости в центре Киева ограничат движение транспорта.