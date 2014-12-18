Скоростные поезда "Интерсити+" с момента запуска перевезли около 4 млн пассажиров

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») со ссылкой на данные оператора скоростных поездов – госпредприятия «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК).

«Наиболее популярными остаются скоростные поезда, курсирующие между Киевом и Харьковом: ими воспользовалось около 1,6 млн пассажиров», - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, за указанный период билеты на скоростные поезда «Интерсити+» по маршруту Киев – Днепропетровск приобрели более 900 тыс. пассажиров, по маршруту Киев – Львов – около 500 тыс. человек, на поезд Киев – Одесса, который начал курсировать с июля текущего года, – более 30 тыс.

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В донецком направлении скоростные поезда перевезли около 800 тыс. пассажиров, а в направлении Крыма – 200 тыс.

«Укрзализныця» отмечает рост популярности среди пассажиров услуги продажи ж/д билетов на поезда категорий «Интерсити» и «Интерсити+» с помощью резервирования и покупки через Интернет электронных билетов, которые можно предъявить проводнику при посадке в поезд, минуя билетную кассу.

По данным пресс-службы, с начала 2014 года через Интернет пассажиры приобрели 55% билетов от общего количества проездных документов. В частности, на скоростные поезда, которые курсируют между Одессой и Киевом, через всемирную сеть было реализовано 60% билетов, между Львовом и Киевом, Тернополем и Киевом – по 57%. В харьковском и днепропетровском направлениях через Интернет приобретено 55% билетов, в донецком (до Константиновки) – 50%.

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Также сообщается, что в период новогодних и рождественских праздников с 29 декабря 2014 года по 11 января 2015 поезда «Интерсити» и «Интерсити+» будут курсировать по следующим направлениям: харьковское – 3 пары поездов ежедневно; днепропетровское (Киев – Днепропетровск – Красноармейск, Киев – Запорожье) – 3 пары поездов ежедневно; криворожское – 1 пара поездов через день; львовское – 2 пары поездов ежедневно; одесское – 1 пара поездов ежедневно; донецкое (Киев – Константиновка) – 1 пара поездов ежедневно; тернопольское – 1 пара поездов ежедневно.

«Купить электронные билеты на все поезда категории «Интерсити+» пассажиры могут через онлайн-систему «Укрзализныци» booking.uz.gov.ua. Распечатав самостоятельно такой билет, они могут отправляться на посадку в вагон, минуя железнодорожную кассу», – подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, покупка железнодорожных билетов через систему бронирования и продажи билетов в Интернете в среднем в сутки составляет 16 тыс. проездных документов, тогда как всего оформляется 110 тыс. билетов.

Системой бронирования и продажи билетов на поезда через Интернет в 2013 году воспользовались почти 5,2 млн пассажиров, что составляет около 8,5% от их общего количества.

Справка УНИАН. С мая 2012 года в Украине со скоростью до 160 км/час начали курсировать скоростные межрегиональные электропоезда производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, связав Киев с Харьковом и Львовом. Затем география курсирования поездов Нyundai была расширена.

В этом году «Укрзализныця» приобрела у Крюковского вагонзавода два скоростных электропоезда ЭКр1 (класс «Интерсити+»), которые связали Киев с Одессой и Львовом.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), которое оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda и двумя электропоездами ЭКр1 «Тарпан» и поезда с локомотивной тягой «Украина-2» производства Крюковского вагоностроительного завода.