Новые санкции за Азовский беспредел

На днях министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Европейском Союзе несколько месяцев обсуждают вопрос усиления санкций против Российской Федерации за незаконное строительство Керченского моста в оккупированный Россией Крым. Однако нельзя привязывать санкции к какому-то конкретному действию.

Российская сторона уже несет потери от санкций, которые только усиливают экономический кризис и вынуждают руководство Кремля принимать решения внутри страны, негативно влияющие на их экономику. Например, это касается недавних изменений в пенсионной сфере, увеличения НДС, подорожания топлива, что вызвало волну недовольства у российских граждан…

Санкции – это инструмент экономической войны. То, что сегодня Россия творит в Азовском море, с точки зрения создания проблем работы для наших портов в Бердянске и Мариуполе, – это тоже проявление экономической войны

Санкции – это инструмент экономической войны. То, что сегодня Россия творит в Азовском море, с точки зрения создания проблем работы для наших портов в Бердянске и Мариуполе, – это тоже проявление экономической войны. Ведь они построили Керченский мост, и побочный эффект его существования – это ограничения на тоннажность судов, которые могут под ним пройти. То есть, Россия сегодня создает ситуацию, при которой владельцы или компании-арендаторы судов для перевозки грузов задумываются о том, стоит ли им работать с нашими портами, ведь у них нет никаких гарантий, что в море не будет длительных задержек, которые, к слову, инициирует ФСБ РФ, так как для них это дополнительные расходы. Это тоже своего рода санкции, только они не объявляются, а используются в силу существующих двусторонних договоров по совместному использованию Азовского моря.

Со своей стороны, Украина и страны-партнеры должны применять аналогичные действия к оккупированным портам в Крыму. Например, запрет поставки грузов, отсутствие обслуживания судов, выходящих из них, и отказ от приема грузов, отгруженных из этих портов.

Эти ограничения было бы очень кстати применить к российским портам в Азовском и Черном морях, в первую очередь, к портам Новороссийск и Порт-Кавказ, через которые в Крым доставлялись войска и военная техника.

Нужно помнить, что санкции имеют накопительный эффект – они не проявляются сразу после их принятия, а создают зону риска для других сфер экономики

То же касается и предприятий, расположенных в Южном федеральном округе, который как раз и стал базой для продолжения ведения военных действий на востоке Луганской и Донецкой областей и продолжения оккупации Крыма. Соответственно, допустимо, говорить о том, что такие предприятия можно называть санкционными – запретить им торговать, поставлять продукцию на те предприятия, которые имеют регистрацию в округе и т.д.

Кроме того, нужно помнить, что санкции имеют накопительный эффект – они не проявляются сразу после их принятия, а создают зону риска для других сфер экономики. Это касается тех предприятий, которые не находятся под санкциями и не имеют прямого отношения к происходящему. Но из-за того, что предприятия российские, и, теоретически, тоже могут быть подвергнуты санкциям, западные партнеры начнут относиться к ним с опаской, боясь экономических потерь. Впрочем, даже наличие санкций не означает, что РФ откажется от своих агрессивных действий.

Украина должна быть инициатором применения и расширения санкций, как секторальных, так и глобальных, к отдельным юридическим и физическим лицам, территориям, но на сегодня мы в этом вопросе плетемся в хвосте

Украина должна быть инициатором применения и расширения санкций, как секторальных, так и глобальных, к отдельным юридическим и физическим лицам, территориям, но на сегодня мы в этом вопросе плетемся в хвосте, ведь по объему санкций мы отстаем от западных партнеров.

В этой связи, первый шаг, который должна сделать Украина, – внести необходимые изменения в закон о санкциях с учетом обстановки, отменить закон о свободной экономической зоне Крыма, так как он противоречит смыслам экономического противодействия РФ, внести изменения в другие законы Украины, которые дали бы правоохранителям инструменты для привлечения к ответственности нарушителей санкций.

Юрий Смелянский, экономический эксперт фонда "Майдан иностранных дел"