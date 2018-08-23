Для повышения безопасности: украинские мосты хотят оборудовать датчиками контроля

Датчики позволят контролировать процесс деформации строительных конструкций.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает внести изменения в соответствующие государственные строительные нормы об обязательном оборудовании мостов дистанционными контрольно-измерительными приборами (датчиками) для контроля деформации строительных конструкций.

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Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Безопасность – это самое главное. Поэтому одна из инициатив, которую мы предлагаем – обязательно оборудовать мосты дистанционными датчиками контроля строительных конструкций. Для чего они нужны? Это позволит оперативно контролировать техническое состояние мостов», - цитирует замминистра регионального развития Лева Парцхаладзе пресс-служба Минрегионстроя.

По его словам, на мостовые конструкции значительно влияют внешние факторы, что приводит к постепенному износу элементов и может вызвать преждевременное разрушение моста, что приведет к ужасным последствиям.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.