Должникам в Украине запретили продавать свои автомобили

Теперь во время регистрации (перерегистрации) и снятия с учета транспортного средства уполномоченные лица сервисного центра МВД будут проверять сведения о заявителе в Едином реестре должников.

Кабинет министров Украины запретил должникам проводить перерегистрацию и снятие с учета транспортных средств.

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Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду, 22 августа.

Кабмин внес соответствующие изменения в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов.

Теперь во время регистрации (перерегистрации) и снятия с учета транспортного средства уполномоченные лица сервисного центра МВД будут проверять сведения о заявителе в Едином реестре должников.

«При наличии сведений о лице в Едином реестре должников перерегистрация, снятие с учета транспортного средства не производится», - сказано в постановлении Кабмина, опубликованном на сайте правительства.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции Украины запустило единыйэлектронный реестр должников в январе 2017 года.