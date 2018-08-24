В центре Киева из-за праздничных мероприятий перекрыт ряд улиц

На подходах к Майдану установленные рамки-металлоискатели для проверки личных вещей граждан..

В центре Киева перекрыто движение по ряду улиц в связи с проведением торжественных и праздничных мероприятий по случаю 27-й годовщины независимости Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, Майдан Незалежности со всех сторон окружен металлической оградой.

Проход людей к главной площади столицы замедлен из-за установленных ввиду усиления мер безопасности рамок-металлоискателей. Правоохранители проверяют личные вещи граждан на наличие запрещенных предметов.

Движение транспорта по маршруту ул. Жилянская - ул. Большая Васильковская - Бессарабская площадь - ул. Крещатик - Майдан Незалежности - ул. Крещатик - Европейская площадь перекрыто, так как по центральным улицам будет проходить военный парад.

В настоящее время на Майдане играет военный оркестр и ожидается прибытие президента Петра Порошенко.

Вдоль Крещатика выстроились украинские военные.

Сотни людей пришли наблюдать за военным парадом.