В центре Киева из-за праздничных мероприятий перекрыт ряд улиц
В центре Киева перекрыто движение по ряду улиц в связи с проведением торжественных и праздничных мероприятий по случаю 27-й годовщины независимости Украины.
Читайте такжеПарад в Киеве на День Независимости 2018: онлайн-трансляция
Как передает корреспондент УНИАН, Майдан Незалежности со всех сторон окружен металлической оградой.
Проход людей к главной площади столицы замедлен из-за установленных ввиду усиления мер безопасности рамок-металлоискателей. Правоохранители проверяют личные вещи граждан на наличие запрещенных предметов.
Движение транспорта по маршруту ул. Жилянская - ул. Большая Васильковская - Бессарабская площадь - ул. Крещатик - Майдан Незалежности - ул. Крещатик - Европейская площадь перекрыто, так как по центральным улицам будет проходить военный парад.
В настоящее время на Майдане играет военный оркестр и ожидается прибытие президента Петра Порошенко.
Вдоль Крещатика выстроились украинские военные.
Сотни людей пришли наблюдать за военным парадом.