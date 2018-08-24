В центре Киева возобновлено движение транспорта
13:03, 24 августа 2018Транспорт/Связь
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После завершения военного парада по случаю Дня Независимости на центральных улицах столицы восстановлено движение транспорта.
Часть улицы Крещатик остается пешеходной, как всегда в выходные и праздничные дни / фото УНИАН
В центре Киева возобновлено движение транспорта.
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, открыто движение по Европейской площади в направлении от Владимирского спуска до улицы Грушевского и Петровской аллеи и в обратном направлении в сторону Подола.
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Кроме того, автомобили также движутся с Владимирского спуска по Крещатику в сторону улицы Михайловской.
Также уже можно проехать по улице Трехсвятительской.
Часть улицы Крещатик остается пешеходной, как всегда в выходные и праздничные дни.
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