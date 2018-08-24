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В центре Киева возобновлено движение транспорта

13:03, 24 августа 2018
Транспорт/Связь
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Часть улицы Крещатик остается пешеходной, как всегда в выходные и праздничные дни / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, открыто движение по Европейской площади в направлении от Владимирского спуска до улицы Грушевского и Петровской аллеи и в обратном направлении в сторону Подола.

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Кроме того, автомобили также движутся с Владимирского спуска по Крещатику в сторону улицы Михайловской.

Также уже можно проехать по улице Трехсвятительской.

Часть улицы Крещатик остается пешеходной, как всегда в выходные и праздничные дни.

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Теги: #Киев#парад#майдан