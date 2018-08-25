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Правоохранители начали проверки поездов, курсирующих по территории Луганской области

23:40, 25 августа 2018
Транспорт/Связь
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Повышенные превентивные меры направлены на обеспечение безопасности граждан / фото УНИАН

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции региона.

Согласно информации, это связано с мерами, направленными на недопущение вывоза оружия и наркотиков из района проведения ООС в другие регионы. Службу в поездах несут бойцы батальона полиции особого назначения, кинологи и сотрудники батальона "Скиф".

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"Повышенные превентивные меры направлены на обеспечение безопасности граждан, которые передвигаются железнодорожным транспортом, а также на блокирование незаконных перевозок оружия, боевых припасов и взрывчатки, предупреждение преступлений и несчастных случаев с их использованием", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Запорожье в грузовом поезде обнаружили опасную находку – серьезный арсенал боеприпасов.

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Теги: #поезд#полиция#Луганщина