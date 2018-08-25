Правоохранители начали проверки поездов, курсирующих по территории Луганской области

Таким образом, полицейские надеются предотвратить незаконный вывоз оружия, наркотиков и взрывчатки.

Полицейские начали проверять все пассажирские поезда, которые курсируют по территории Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции региона.

Согласно информации, это связано с мерами, направленными на недопущение вывоза оружия и наркотиков из района проведения ООС в другие регионы. Службу в поездах несут бойцы батальона полиции особого назначения, кинологи и сотрудники батальона "Скиф".

Читайте такжеУ Порошенко предлагают легализовать перевозки на границу с Крымом

"Повышенные превентивные меры направлены на обеспечение безопасности граждан, которые передвигаются железнодорожным транспортом, а также на блокирование незаконных перевозок оружия, боевых припасов и взрывчатки, предупреждение преступлений и несчастных случаев с их использованием", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Запорожье в грузовом поезде обнаружили опасную находку – серьезный арсенал боеприпасов.