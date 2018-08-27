Омелян назвал стоимость ремонта дорог в Украине

Глава Мининфраструктуры отметил, что в Украине капремонт дороги стоит примерно 10 миллионов гривень за километр, что является рекордно низкой суммой по сравнению с соседними государствами.

В Украине средний или капитальный ремонт дороги стоит около 10 миллионов гривень за километр.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

"Количество отремонтированных километров в этом году - 4 тысячи. Это огромное количество. В Украине средний или капитальный ремонт дороги стоит примерно 10 миллионов гривень за километр. Это рекордно низкая сумма, по сравнению с любыми соседними государствами", - отметил Омелян.

По его словам, среди стран ЕС самый дешевый километр строительства автобана в Болгарии - 3 миллиона евро, в Польше - от 5 миллионов евро до 7 миллионов евро.

Омелян отметил, что такая экономия достигается за счет дешевой рабочей силы и сырья.

Напомним, по данным Укравтодора, в 2017 году в Украине было отремонтировано и построено более 2 тысяч километров дорог, что вдвое превысило показатели предыдущего года.

Как сообщалось, по подсчетам Укравтодора, для капитального ремонта всех дорог, которые соединяют населенные пункты по всей территории Украины, необходимо выделить 2 триллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, в госбюджете на 2018 год на ремонт дорог заложено 44 миллиарда гривень (из них 32,6 миллиарда гривень - бюджет Государственного дорожного фонда).