На украинских АЗС подорожали все виды топлива

Сегодня литр бензина А-95 на АЗС в среднем стоит более 30 гривень.

На украинских АЗС за выходные подорожали все виды топлива.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

Литр бензина категории А-95 утром 27 августа стоит в среднем 30,20 гривни. В зависимости от заправок цена на это топливо колеблется от 27,90 гривни до 32,49 гривны. То есть сэкономить или переплатить можно до 4,6 гривны.

Литр дизельного топлива обойдется водителям в среднем в 27,99 гривни. Цены на АЗС отличаются от 25,99 гривни до 29,99 гривни.

Газ для автомобилей стоит в среднем 13,47 гривни. Минимальная стоимость на сетевых АЗС - 12,24 гривни, максимальная - 14,69 гривни.