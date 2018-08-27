На украинских АЗС подорожали все виды топлива
11:37, 27 августа 2018Транспорт/Связь
1568 2
Сегодня литр бензина А-95 на АЗС в среднем стоит более 30 гривень.
В Украине за выходные опять подорожало горючее / фото УНИАН
На украинских АЗС за выходные подорожали все виды топлива.
Читайте такжеУкраинцы стали реже покупать бензин на АЗС
Об этом сообщает ТСН.uа.
Литр бензина категории А-95 утром 27 августа стоит в среднем 30,20 гривни. В зависимости от заправок цена на это топливо колеблется от 27,90 гривни до 32,49 гривны. То есть сэкономить или переплатить можно до 4,6 гривны.
Литр дизельного топлива обойдется водителям в среднем в 27,99 гривни. Цены на АЗС отличаются от 25,99 гривни до 29,99 гривни.
Газ для автомобилей стоит в среднем 13,47 гривни. Минимальная стоимость на сетевых АЗС - 12,24 гривни, максимальная - 14,69 гривни.
фото ТСН.иа
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter